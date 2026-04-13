Trump contro il Papa la solidarietà della politica al Pontefice | Fuori luogo e disgustoso

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente criticato il Papa Leone XIV, definendo il suo intervento come fuori luogo e disgustoso. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici, che hanno espresso solidarietà al pontefice. La disputa ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con commenti divisi tra chi sostiene la posizione del presidente e chi difende la figura religiosa. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra politica e religione.

(Adnkronos) – Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Papa Leone XIV. Dopo il post al vetriolo pubblicato su Truth Social – dove il tycoon ha accusato Prevost di essere "un debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" ma anche di essere in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump attacca il Papa: “Debole e pessimo in politica estera”. Il Pontefice: “Non ho paura e non dibatto con lui”WASHINGTON – Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica. Papa contro Trump, Mattarella e Meloni ringraziano il pontefice per il messaggio di pace. Salvini critica il presidente UsaDopo le minacce di Donald Trump a Papa Leone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni... DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA