Trump attacca il Papa | Debole e pessimo in politica estera Il Pontefice | Non ho paura e non dibatto con lui

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto parole dure contro il Papa Leone, definendolo debole e pessimo in politica estera. La replica del Pontefice è arrivata senza esitazioni, affermando di non temere e di non voler entrare in un dibattito con l'ex presidente. La polemica tra i due ha attirato l'attenzione dei media e ha alimentato la discussione pubblica su questioni di politica e religione.

WASHINGTON – Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica. Un attacco senza precedenti, che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano. In un lungo e durissimo post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente americano ha definito Leone un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. Immediata e dura la risposta del Pontefice: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”, ha detto commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l’attacco di Donald Trump contro di lui.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump attacca il Papa: “Debole e pessimo in politica estera”. Il Pontefice: “Non ho paura e non dibatto con lui” Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Leggi anche: Trump attacca Papa Leone: “È un debole ed è pessimo sulla politica estera”