Trump contro il Papa | È stato eletto grazie a me

Durante il suo viaggio dalla Florida, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su Truth in cui ha commentato il pontificato del primo pontefice americano, definendolo debole sulla criminalità e scarsamente efficace in politica estera. Nel testo, ha anche affermato che il papa sarebbe stato eletto grazie a lui, senza fornire ulteriori dettagli o prove a supporto. La dichiarazione ha suscitato attenzione nel mondo politico e religioso.

Donald Trump attacca Papa Leone XIV, il primo pontefice americano nella storia della chiesa. In un lungo post su Truth, mentre era ancora sull’ Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente americano ha definito Leone un «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose », ha incalzato il tycoon. Trump contro il Papa. «Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga.🔗 Leggi su Open.online

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