Harry Styles sorprende con il brano “Aperture”, un pezzo di cinque minuti che mescola sonorità techno pop degli anni 2000, richiamando gruppi come i Vampire Weekend. L’artista ricorda poi un episodio singolare, paragonandolo a un momento storico come l’elezione di Papa Leone, affermando: “Mi stavo tagliando i capelli e sono corso in Vaticano”. Un’uscita musicale che invita a riflettere sui propri spazi creativi e improvvisi.

Sin dalle prime note la domanda è “cosa diavolo hai combinato Harry?”, poi il sound squisitamente techno pop degli anni 2000 (riascoltatevi per citarne una, i Vampire Weekend) arriva come un sberla da cinque minuti e undici secondi per l’esattezza. Un tempo enorme in barba a tutte le regole dei mainstream. Così Harry Styles è tornato con “Aperture”, che anticipa l’uscita il 6 marzo del nuovo e quarto album “ Kiss All the Time. Disco, Occasionally. ” (il produttore esecutivo sarà Kid Harpoon con 12 brani inediti) con l’immagine di copertina che ritrae Styles con enormi occhiali Anni 70 sotto una palla da discoteca sospesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry Styles dà una sberla di cinque minuti con “Aperture” e ricorda quando Papa Leone è stato eletto: “Mi stavo tagliando i capelli e sono corso in Vaticano”

