Trump contro il Papa | È stato eletto grazie a me La replica | Non ho paura di lui E il presidente Usa insiste | Non mi scuso

Donald Trump ha dichiarato che il Papa Leone XIV è stato eletto grazie a lui e ha affermato di non avere paura di eventuali reazioni. Dopo aver criticato il pontefice, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che non intende chiedere scusa per le sue affermazioni, sostenendo che le sue parole sono state corrette. La vicenda ha suscitato reazioni e confronti tra le parti coinvolte.

Donald Trump non fa passi indietro dopo le sue dichiarazioni contro Papa Leone XIV. Anzi, rilancia: « Ha detto cose sbagliate ». In serata, il presidente statunitense ha ribadito la sua posizione, definendo nuovamente il Pontefice «debole» sul tema della criminalità. Papa Leone XIV, nel volo da Roma verso l’Algeria, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Africa, aveva replicato all’attacco del tycoon. «Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra », ha dichiarato. « Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui » e «non penso si possa abusare del Vangelo nel modo in cui alcune persone stanno facendo.🔗 Leggi su Open.online Trump contro il Papa: «È stato eletto grazie a me». La replica: «Non ho paura di lui, continuerò a parlare contro la guerra»Papa Leone XIV, nel volo che lo sta portando da Roma verso l’Algeria, prima tappa di un viaggio di 10 giorni in Africa, replica all’attacco di Trump... Leggi anche: Il Papa risponde a Trump: «Non ho paura di lui». Il presidente Usa: è pessimo, eletto grazie a me “Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca