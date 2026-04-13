Il Papa risponde a Trump | Non ho paura di lui Il presidente Usa | è pessimo eletto grazie a me

Il Papa ha commentato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, affermando di non temere le sue parole. Il presidente ha invece definito la sua amministrazione pessima e ha sostenuto che sia stato eletto grazie all'intervento di lui. Nel frattempo, una foto generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae come Gesù Cristo ha suscitato reazioni a livello internazionale.

Un attacco durissimo. E una foto che ha scatenato le reazioni di tutto il mondo, di lui raffigurato come Gesù Cristo dall'intelligenza artificiale. L'ultimo obiettivo di Donald Trump è Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di «non essere un grande fan» di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. «Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità», ha detto alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di «giocare con un paese che vuole un'arma nucleare». Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Il Papa risponde a Trump: «Non ho paura di lui». Il presidente Usa: è pessimo, eletto grazie a me Leggi anche: Trump attacca Papa Leone: “Un debole, pessimo… eletto solo grazie a me”. La reazione dei vescovi Usa: “Parole denigratorie” Trump contro il Papa: «È stato eletto grazie a me»Donald Trump attacca Papa Leone XIV, il primo pontefice americano nella storia della chiesa. DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA