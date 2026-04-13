Luce divina e fedeli in preghiera Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth

Un'immagine pubblicata su Truth mostra un confronto tra le figure di un uomo vestito come Gesù e un gruppo di fedeli in preghiera, mentre nelle sue dichiarazioni, un ex presidente ha rivolto critiche particolarmente dure al Papa. La pubblicazione segue un intervento che ha suscitato reazioni nel mondo politico e religioso, spostando l’attenzione verso temi simbolici e religiosi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, alimentando discussioni sui rapporti tra politica e fede.

Dalle parole alle immagini, senza soluzione di continuità. Dopo un attacco diretto e durissimo al Papa, Donald Trump rilancia con una provocazione che sposta lo scontro su un piano ancora più simbolico. Il presidente americano ha infatti pubblicato su Truth Social un’immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritrae in una scena dal forte richiamo religioso, proprio poche ore dopo aver accusato il Pontefice di essere “debole” in politica estera e di “danneggiare la Chiesa cattolica”. Parole pesanti, accompagnate da un ulteriore affondo, secondo cui la presenza stessa del Papa in Vaticano sarebbe legata alla sua vittoria alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùIn questo Venerdì Santo sostiamo in silenzio ai piedi della Croce, memoria del sacrificio estremo di Gesù. Trump, gli Obama ritratti come scimmie in un video postato su TruthÈ polemica per un video pubblicato dall’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l’ex...