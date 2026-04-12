Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana

Gli Stati Uniti hanno comunicato che, a partire da domani alle 16 ora italiana, tutti i porti iraniani saranno chiusi al traffico. La decisione riguarda l'intera rete portuale del paese e sarà valida senza eccezioni. La comunicazione è arrivata ufficialmente tramite un avviso emesso dalle autorità statunitensi. La misura si applica immediatamente e si prevede che resti in vigore fino a nuovo avviso.

Gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana. Il Comando Centrale americano ha annunciato che da domani alle 10, le 16 italiane, su ordine di Donald Trump "sarà applicato in modo imparziale un blocco nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano nei porti e nelle aree costiere iraniane o ne escono, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell'Oman".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Usa annunciano il blocco di tutti i porti iraniani da domani alle 16 ora italiana Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 16 febbraio, tv, streamingGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, lunedì 16 febbraio, l’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno... Leggi anche: Da domani l’ora legale Alle 2 della prossima notte spostare le lancette dell'orologio fino alle 3 Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora