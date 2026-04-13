Trump blocca i porti iraniani | Elimineremo chi si avvicina La prima nave attraversa Hormuz

Il governo ha annunciato di aver messo in atto un blocco navale nello stretto di Hormuz, una mossa che mira a impedire il passaggio di navi provenienti dall’Iran. La prima nave ha già attraversato la zona, mentre il portavoce ha dichiarato che saranno adottate misure contro chi si avvicina. Questa decisione segue le minacce precedenti di interrompere le attività delle navi iraniane nella regione.

WASHINGTON (USA) – Il blocco navale minacciato da IIDonald Trump per soffocare la Repubblica islamica diventa realtà nello stretto di Hormuz, aprendo un nuovo, incerto capitolo del conflitto in Medio Oriente. Le navi americane – almeno 15, secondo il Wsj – schierate a bloccare qualunque imbarcazione intenzionata ad avvicinarsi ai porti iraniani portano infatti nuove tensioni che rischiano di spezzare definitivamente la fragilissima tregua: secondo i media Usa, il tycoon sta valutando di riprendere attacchi limitati contro l’Iran come ulteriore mezzo per sbloccare lo stallo nei colloqui. Intanto la prima nave ha attraversato lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Trump blocca i porti iraniani: “Elimineremo chi si avvicina”. La prima nave attraversa Hormuz Portacontainer francese attraversa lo Stretto di Hormuz: è la prima nave europeaLa Kribi, nave portacontainer appartenente al gruppo armatoriale transalpino Cma Cgm e battente bandiera maltese, ha attraversato lo Stretto di... Iran, nave francese attraversa Hormuz: è la prima europea. Teheran abbatte F35 UsaNuove rotte controllate nello Stretto mentre Teheran annuncia l'abbattimento di un altro aereo da combattimento statunitense. Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage Argomenti più discussi: Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; Guerra Iran, Trump: Blocco navale immediato da e per Hormuz; USA: Blocco lunedì delle navi da e verso i porti iraniani; Lo stretto di Hormuz è nuovamente chiuso. Trump: 'Il blocco dei porti da oggi alle 16' - LIVE. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che imporrà un blocco navale sullo Stretto di Hormuz per "bloccare ogni nave che tenti di entrare o uscire". In particolare, in un post su Truth, Trump ha scritto di aver dato ordine alla marina statunitens - facebook.com facebook "Ore 16, blocco dei porti iraniani". L'annuncio di Trump e Hormuz si blocca di nuovo del tutto x.com