Donald Trump sfida Papa Leone XIV | Debole e liberale pessimo in politica estera Poi si mostra sui social in vesti bibliche

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche dirette a Papa Leone XIV, definendolo debole e liberale, e ha commentato negativamente la sua gestione della politica estera. Successivamente, ha pubblicato sui social media una foto in cui si mostra con vesti ispirate a figure bibliche. Le dichiarazioni e le immagini sono state condivise nelle ultime ore, attirando l’attenzione su vari canali di comunicazione online.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con dichiarazioni senza precedenti, ha criticato aspramente Papa Leone XIV. Il tycoon ha detto che il Papa nato negli Stati Uniti “non sta facendo un buon lavoro” ed è “una persona molto liberale“. Poche ore prima il Pontefice, Francis Prevost, aveva suggerito che una “illusione di onnipotenza” starebbe alimentando la guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com In un post sui social media, Trump ha accusato Leone XIV di essere debole in materia di criminalità e politica estera, e lo ha anche criticato per essersi opposto all’attacco statunitense al Venezuela.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Donald Trump sfida Papa Leone XIV: “Debole e liberale, pessimo in politica estera”. Poi si mostra sui social in vesti bibliche Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV. Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti