Trump attacca Papa Leone | Un debole pessimo… eletto solo grazie a me La reazione dei vescovi Usa | Parole denigratorie

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto accuse molto dure a Papa Leone XIV, definendolo un leader debole e pessimo, sostenendo che sia stato eletto solo grazie a un suo intervento. La reazione dei vescovi statunitensi non si è fatta attendere, condannando le dichiarazioni come denigratorie. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito tra le istituzioni religiose e politiche, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale.

Roma, 13 aprile 2026 – Un attacco senza precedenti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha infatti criticato con parole durissime Papa Leone XIV. Lo ha fatto con un post su Truth che fanno segnare una spaccatura senza precedenti fra la Casa Bianca e il Vaticano. Santa Sede che per il momento (ed è presumibile che non lo farà apertamente) non ha replicato al presidente Usa mentre hanno risposto, in modo fermo, i vescovi americani difendendo il Papa. Uno scontro che arriva dopo le parole recentemente pronunciate dal Santo Padre in relazione alla guerra in Iran. https:www.quotidiano.netvideoesterilappello-del-papa-prima-del-cessate-il-fuoco-minacce-inaccettabili-wkv3z9g0 L’attacco di Trump a Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump attacca Papa Leone: “Un debole, pessimo… eletto solo grazie a me”. La reazione dei vescovi Usa: “Parole denigratorie” Leggi anche: Iran, Trump attacca Papa Leone: “Un debole, in Vaticano solo grazie a me” Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera” Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti