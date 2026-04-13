In un episodio senza precedenti, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un attacco diretto a Papa Leone XIV, senza offrire scuse o chiarimenti. La reazione del Pontefice è stata immediata e decisa, portando a uno scontro aperto tra le due parti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sul futuro delle relazioni tra il capo dello Stato americano e la Chiesa.

Un botta e risposta senza precedenti. Da un lato l'attacco a Papa Leone XIV del presidente Usa Donald Trump, dall'altro la ferma risposta del Pontefice. La scintilla è scattata nella notte italiana tra domenica e lunedì, quando Trump sul suo social Truth ha scritto che "Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera". Il tycoon ha poi rivendicato di aver avuto un ruolo nell'elezione del cardinale Prevost al soglio pontificio: "Dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno" che la sua elezione "è stata una sorpresa sconvolgente. Non era in lizza per diventare papa, ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che questo fosse il modo migliore per gestire il presidente Donald J.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump attacca Leone e non si scusa: lo scontro senza precedenti

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Trump attacca Leone: papa per merito mio. E su Truth si ritrae come Gesù x.com