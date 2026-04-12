Il presidente ha comunicato tramite il suo account ufficiale di aver disposto un blocco immediato di tutte le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, senza indicare una data precisa di riapertura. La decisione arriva dopo che i colloqui in Pakistan non hanno portato a un accordo. La misura riguarda tutte le imbarcazioni in transito, senza specificare eventuali eccezioni o modalità di attuazione.

Donald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. "Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all'Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare" ha annunciato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di Hormuz

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