Trump anche Salvini lo molla Arrivata la dichiarazione shock

Dopo le dichiarazioni forti del presidente degli Stati Uniti contro il Papa, in Italia si registra una reazione unanime di sostegno alla figura del Pontefice. Il presidente statunitense aveva rivolto critiche nei confronti di Leone XIV, suscitando reazioni di dissenso e solidarietà tra politici e cittadini italiani. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato un dibattito pubblico sulla vicinanza alla leadership religiosa.

Dopo il duro attacco sferrato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro Leone XIV, dall’Italia si alza un coro trasversale di sostegno al Pontefice. Le parole del leader americano, che hanno aperto uno scontro senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano, hanno infatti provocato una reazione compatta da parte delle istituzioni e della politica italiana, proprio mentre il Papa si prepara a partire per il suo viaggio apostolico in Africa. Il primo messaggio arriva dal Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto sottolineare il valore universale dell’azione del Pontefice, richiamando il suo costante impegno per la pace.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it La dichiarazione shock di Gratteri: «Massoneria deviata e centri di potere voteranno Sì al referendum». Salvini: «Lo denuncio»«È certo che voteranno per il No le persone per bene e voteranno per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere che avrebbero vita difficile... Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di votiDopo la frattura ufficiale, nel Carroccio sono in tanti a interrogarsi sul futuro. TRUMP VUOLE IL NOBEL DELLA PACE, SALVINI QUELLO DELLA BRACE! #trump #satirapolítica #highlanderdj