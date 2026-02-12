La dichiarazione shock di Gratteri | Massoneria deviata e centri di potere voteranno Sì al referendum Salvini | Lo denuncio

Nicola Gratteri ha fatto scoppiare un polverone con la sua ultima uscita. Il procuratore ha detto che la massoneria deviata e i centri di potere voteranno Sì al referendum, mentre chi fa il bene voterà No. La frase ha sorpreso tutti, in particolare il centrodestra che non si aspettava una dichiarazione del genere. Salvini ha subito promesso di denunciarlo, mentre il dibattito sulla questione si scalda.

«È certo che voteranno per il No le persone per bene e voteranno per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere che avrebbero vita difficile con una giustizia efficiente», sono le parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, che hanno fatto saltare sulla sedia il centrodestra – e probabilmente non solo. Il procuratore è da tempo capofila della campagna per il No, e già ieri, in una intervista al Fatto Quotidiano aveva detto che il Sì favorisce « ricchi e potenti ». Nell’ intervista sia scritta sia video al Corriere della Calabria alza il tiro, dicendo che a votare per il sì ci saranno ben noti centri di potere, specie calabresi.🔗 Leggi su Open.online

