Vannacci molla Salvini la Lega rischia anche in Fvg | un terremoto che inghiotte migliaia di voti

La Lega potrebbe perdere pezzi anche in Friuli Venezia Giulia. Vannacci, che mesi fa aveva negato di voler lasciare il partito, ora sembra aver cambiato rotta. La sua uscita crea un terremoto interno che potrebbe portare via migliaia di voti agli alleati di Salvini. La situazione si fa complicata e i rumors di una possibile spaccatura si fanno sempre più insistenti.

Dopo la frattura ufficiale, nel Carroccio sono in tanti a interrogarsi sul futuro. Nel frattempo il Team Vannacci scalda i motori anche a Trieste. Chi sono i rappresentanti locali del Mondo al contrario e perché la rottura rischia di avere pesanti conseguenze nel partito Mesi fa smentiva categoricamente la sua partenza e ironizzava su chi pensava avesse abbandonato presto la Lega. Oggi, invece, la frattura tra Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci è impossibile da ricomporre. L'europarlamentare campione di voti alle ultime elezioni europee e vicesegretario di un Carroccio di cui ha scalato tutte le gerarchie ha mollato il partito.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Salvini si trova al centro di nuovi guai.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Il bluff Vannacci: lasciare la Lega? No, gli manca il coraggio, dicono gli ex fedelissimi del generale; Fontana non ferma il leghista Furgiuele: naziskin alla Camera; Vannacci molla la Lega? La tentazione kamikaze del generale | Libero Quotidiano.it; Roberto Vannacci, le ultime indiscrezioni sullo strappo con la Lega | Libero Quotidiano.it.

Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di votiDopo la frattura ufficiale, nel Carroccio sono in tanti a interrogarsi sul futuro. Nel frattempo il Team Vannacci scalda i motori anche a Trieste. Chi sono i rappresentanti locali del Mondo al contrar ... triesteprima.it

Vannacci molla Salvini, Becchi: ora la Lega ha salvato la sua animaForse la Lega senza Vannacci perderà dei voti, ma avrà almeno salvato la sua anima. Adesso però Salvini si trova costretto a gestire una sconfitta interna che è solo sua. Certo si indebolisce nel ... ligurianotizie.it

Ora è ufficiale: Roberto Vannacci, europarlamentare eletto un anno e mezzo fa con la Lega, è uscito dal Carroccio di Matteo Salvini “Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci” ha annunciato con un post sui social: https://fanpa.ge/ - facebook.com facebook