Tre persone residenti nella provincia di Salerno sono state denunciate per aver organizzato una truffa legata alla vendita di polizze auto online. La vittima, un giovane di 22 anni, ha perso il denaro durante l’acquisto di una polizza assicurativa. Le autorità hanno individuato e sequestrato elementi utili alle indagini, e le tre persone sono state deferite all'autorità giudiziaria.

Tre persone residenti nella provincia di Salerno sono finite nei guai per una truffa legata alla vendita di polizze auto online. Vittima del raggiro un 22enne di Loro Piceno, che aveva risposto a un annuncio su internet che proponeva assicurazioni a prezzi particolarmente convenienti. Il raggiro online. Convinto dell’affidabilità dell’offerta, il giovane ha effettuato un pagamento di 500 euro su una carta Postepay, ricevendo successivamente un contratto che si è rivelato falso. Il sito web utilizzato per la vendita sarebbe stato creato appositamente per ingannare utenti alla ricerca di polizze auto a basso costo. La denuncia e le indagini. Resosi conto della truffa, il 22enne si è rivolto ai carabinieri, sporgendo denuncia.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Truffa assicurazione online: tre salernitani denunciati, vittima un 22enne

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