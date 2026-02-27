A Vicenza, un ragazzo di 22 anni è stato denunciato dopo aver tentato di truffare una persona fragile fingendosi un carabiniere. Durante l'episodio, si è impossessato di monili in oro e dell'auto della vittima. L'operazione è avvenuta senza che l'uomo riuscisse a portare a termine la truffa.

Un uomo denunciato e due anni di foglio di via, questo il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Vicenza, che ha sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di una persona in condizione di minorata difesa. L’intervento è stato predisposto dal Questore e ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 22enne, già segnalato anche per uso di sostanze stupefacenti. Truffa a Vicenza L'intervento della Polizia e l'appostamento Le indagini e la denuncia Le misure di prevenzione adottate Truffa a Vicenza L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 26 febbraio 2026, quando gli operatori della Squadra Mobile della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Vicenza, 22enne si impossessa di monili in oro e dell'auto della vittima

Monili in oro restituiti all’anziana vittima della truffa del “finto carabiniere”Questa mattina (25 febbraio) a Caiazzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta...

Truffa del finto carabiniere a Vicenza: obbligo di dimora per un 20enne casertanoIl ventenne casertano, insieme a un minorenne napoletano di 17 anni, si era spacciato per carabiniere.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Firenze. Truffa del finto carabiniere; Salemi. Truffa del finto carabiniere, denunciato presunto autore - Autore: Maria Genuardi | Cronaca; Rapina una coppia di anziani a Faenza con la truffa del finto carabiniere: arrestato dalla Polizia un 43enne; Sventata truffa del finto carabiniere da 300mila euro a Firenze.

Truffa del finto carabiniere a Vicenza, 22enne si impossessa di monili in oro e dell'auto della vittimaUn 22enne è stato denunciato a Vicenza per tentata truffa aggravata ai danni di persona fragile, usando il trucco del finto Carabiniere. virgilio.it

Numana, truffa del finto carabiniere: due uomini arrestati dopo il colpoTruffa, un sedicente Maresciallo si era presentato presso l'abitazione per farsi consegnare due catenine, una fede e 50 euro in contanti ... centropagina.it

La truffa del "finto maresciallo" viene scoperta, la fuga a piedi in campagna finisce con un arresto x.com

Nuovo caso della truffa del finto carabiniere: un'anziana raggirata con una falsa storia di guai giudiziari. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook