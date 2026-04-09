Un tassista perugino sventa una truffa a danno di un' anziana | arrestato 22enne e restituito l' oro alla vittima

Un tassista di Perugia ha impedito una truffa ai danni di un’anziana, arrestando un giovane di 22 anni di passaporto libico coinvolto nell’episodio. L’uomo ha raccontato di aver assistito a comportamenti sospetti da parte del giovane, che aveva tentato di ingannare una donna anziana per sottrarle dei gioielli in oro. La polizia ha poi arrestato il sospettato e ha restituito gli oggetti alla vittima.

Un tassista perugino ha sventato una truffa ai danni di anziani, portata avanti da un 22enne di passaporto libico, raccontando lo strano episodio che aveva vissuto in prima persona. Dopo aver accompagnato un passeggero a Deruta, ha notato quest’ultimo uscire in tutta fretta da un’abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Suo figlio ha rapinato una gioielleria”, l’anziana non ci casca e sventa la truffa: 19enne arrestatoFirenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli. Anziana disabile sventa una truffa. I carabinieri arrestano una donnaLa prontezza della vittima e la competenza dei Carabinieri della Stazione di Ravarino hanno consentito di sventare un tentativo di truffa ai danni di...