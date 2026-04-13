Truffa agli anziani sventata in Garfagnana | arrestato un ventenne

Nella zona della Garfagnana, un giovane è stato arrestato per un tentativo di truffa ai danni di anziani. La vittima ha reagito prontamente, segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto. Le autorità hanno fermato il giovane prima che potesse portare a termine l’operazione. L’episodio si è verificato il 13 aprile e ha coinvolto i Carabinieri locali, che hanno coordinato le operazioni.

Lucca, 13 aprile 2026 - Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani in Garfagnana, ma questa volta il piano è saltato grazie alla prontezza della vittima e all’intervento immediato dei Carabinieri. È il secondo episodio dall’inizio dell’anno nella zona. A finire in manette un ventenne di origine egiziana, residente da tempo in provincia di Benevento, arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata. Determinante è stato il sangue freddo di un uomo di novant’anni, che ha intuito l’inganno e ha subito contattato l’Arma. Il copione era quello già noto: una telefonata annunciava l’arrivo di un falso militare incaricato di controllare oro e preziosi presenti in casa, con la scusa di verificare che non fossero legati a una presunta rapina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa agli anziani sventata in Garfagnana: arrestato un ventenne Truffa agli anziani: arrestato un 21enneNella notte i carabinieri della Stazione di Cellole hanno arrestato un 21enne di Maddaloni per truffa in concorso e denunciato in stato di libertà un... Milano, truffa agli anziani: arrestato 32enneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...