Troppi compiti a casa e ritiro dalle attività extrascolastiche l’accusa | La nota sul registro terrorizza più di un esaurimento nervoso a sette anni
Un video diffuso da Stefano Schintu mette in evidenza come molte famiglie si trovino a discutere sul peso dei compiti assegnati ai bambini e sulla conseguente decisione di ritirarsi dalle attività extrascolastiche. La discussione si concentra sul fatto che una nota sul registro scolastico, riguardante comportamenti ritenuti inadeguati, possa causare ansia e timore nei giovani studenti. La questione coinvolge diverse famiglie che si confrontano sulle modalità di gestione di queste situazioni.
Un recente video pubblicato da Stefano Schintu affronta un tema molto sentito dalle famiglie: l'eccessivo carico di compiti a casa e la conseguente rinuncia, da parte di molti alunni, ad attività extrascolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Studente ritarda ad entrare per un selfie con un giocatore della Roma, nota sul registro. Lo studente “Ma sti caxxi della nota’!”. VIDEO VIRALEUn breve video su TikTok, accompagnato da una sfilata di emoji, racconta una scena scolastica diventata virale: uno studente decide di non rientrare...
Leggi anche: L’anno della transizione (verso l’esaurimento nervoso)