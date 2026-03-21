Quest’anno viene descritto come un periodo di transizione, un termine che alcune società usano quando si aspettano risultati deludenti ma vogliono presentare la cosa in modo più accettabile. Si parla di un momento in cui si sa già che le prestazioni saranno inferiori alle aspettative, e si cerca di gestire la situazione mantenendo un’immagine di dignità. La narrazione evidenzia un senso di inevitabile declino e difficoltà.

“Doveva esse’ n’anno de transizione. Che è quella parola magica che usano le società quando sanno che farai schifo, ma vogliono che tu lo faccia con un certo decoro, tipo uno che cade dalle scale ma cerca de sistema’ la cravatta mentre rotola. E invece no. S’è trasformata in un momento de amarezza profonda, de quella che ti si piazza sullo stomaco come un supplì fritto nell’olio del 1998. Due vittorie in undici partite. Praticamente famo meno punti de ’na patente ritirata a un neopatentato. L’eliminazione da tutto poi è stata la ciliegina sulla torta di fango. All’Olimpico, dopo il Bologna, i fischi erano così forti che pareva d’asse’ a un concerto de decolli a Fiumicino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’anno della transizione (verso l’esaurimento nervoso)

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