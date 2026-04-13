Durante un normale controllo di routine nelle vicinanze di un parco, la polizia locale ha scoperto una coppia intenta a vivere un momento di intimità all'aperto. La scoperta ha portato all’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, come previsto dalla normativa vigente. La coppia è stata multata per aver violato le norme relative alla privacy e al decoro pubblico.

Si erano appartati in pieno giorno per uno scambio di effusioni, forse troppo spinte e sono stati scoperti dalla polizia locale. È successo a Montebelluna (Treviso) dove una coppia è stata multata per 10mila euro. I due si erano nascosti nei pressi della stazione ferroviaria dove, alle 12.30, c'è un via vai piuttosto intenso di persone e studenti, molti anche minorenni. I vigili stavano svolgendo un controllo di routine del territorio quando hanno visto la scena: agenti hanno prima invitato i due a ricomporsi e poi li hanno accompagnati al comando della polizia locale per identificarli. Accertate le identità, è stata comminata loro una sanzione amministrativa da 10mila euro per violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treviso, sorpresa in intimità all'aperto: coppia multata per 10mila euro

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