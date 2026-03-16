Il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, è stato portato in custodia cautelare e trasferito in un ex carcere austriaco che ora funge da polo culturale. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando attenzione tra cittadini e media. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che coinvolge il primo cittadino e si è concluso con il suo arresto.

Busto Arsizio (Varese), 16 marzo 2026 – Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli entra. in carcere. Nel senso letterale del termine, visto che si tratta del vecchio penitenziario bustocco i cui lavori di riqualificazione iniziati tre anni fa, grazie ai fondi del Pnrr sono praticamente giunti al termine. Da aprile la vecchia struttura delle ex carceri austriache di via Monsignor Borroni riaprirà i battenti come polo culturale destinato non solo agli studenti ma a tutta la cittadinanza: sale studio, spazi per mostre e conferenze e un caffè letterario saranno i punti di riferimento dei begli edifici realizzati fra il 1851 e il 1855 sotto il governo austriaco del Lombardoveneto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco Antonelli? È finito in carcere: ecco la visita in anteprima nell’ex prigione austriaca diventata un polo culturale

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