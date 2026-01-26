Baronissi piange Padre Antonio storico sacerdote del Convento della Santissima Trinità

La comunità di Baronissi si stringe intorno alla perdita di Padre Antonio, sacerdote del Convento della Santissima Trinità. Figura storica e punto di riferimento per molte generazioni, la sua presenza ha lasciato un segno significativo nel territorio. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutta la comunità, che ricorda con rispetto e riconoscenza il suo impegno e la sua dedizione.

La salma è arrivata in convento alle ore 15 e alle ore 20 si terrà un momento di preghiera comunitario. Domani, martedì 27 gennaio, alle ore 15.30 saranno celebrati i funerali La comunità di Baronissi piange la scomparsa di Padre Antonio, storico sacerdote del Convento della Santissima Trinità e negli anni punto di riferimento per giovani e famiglie. Un volto amico per tanti fedeli proveniente anche dai comuni limitrofi. “Il nostro caro padre Antonio questa mattina è stato abbracciato da Sorella morte. Certi di rincontrarci un giorno nella casa di Dio Padre, lo ringraziamo per il suo lungo operato qui sulla terra” si legge sulla pagina Facebook del Convento.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su padre antonio Stendardo della Santissima Trinità: "È la prima opera di Raffaello" La chiesa della Santissima Trinità resta la ‘casa’ della Misericordia. C'è l'accordo col Comune Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su padre antonio Padre Antonio una guida silenziosa che ha segnato intere generazioniPadre Antonio ha legato la sua vita a Baronissi con una presenza discreta ma costante, diventando nel tempo un punto di riferimento per intere ... zon.it Agira. Padre Giuseppe La Giusa e padre Antonio Costa, partecipano ai festeggiamenti in onore dei 37 anni di sacerdozio di Don Carmelo Giunta. - facebook.com facebook Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.