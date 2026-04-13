Sono riprese le gite in treno con treni storici e carri ferroviari d’epoca. Durante i viaggi, vengono riproposti costumi del primo Novecento e intervallate da spettacoli musicali dal vivo. Tra i musicisti presenti c’è anche un artista proveniente dal Novatese. Le iniziative coinvolgono spesso personaggi in abiti storici e si svolgono in diversi percorsi ferroviari.

Sono tornate le " gite in treno " e i treni storici. Tra antiche carrozze, personaggi storici, anche musica di qualità e tra i musicisti anche il novatese Marco Fior. Con l’arrivo della bella stagione, tornano le "Gite in treno" di Trenord verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport. Da ieri sono ripartite anche le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città. I viaggi d’epoca con Trenord dureranno fino a novembre e il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord, viaggi d’epoca fra musica e personaggi con i costumi del ’900

Il Cimento dei Navigli, 100 tuffi nelle acque gelate del Naviglio (con costumi d'epoca)Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, in occasione dei Giorni della Merla, a Milano torna il Cimento, appuntamento simbolico sulle sponde del...

Mostra di abiti e costumi “AGATA 900, il viaggio”L’evento, curato dalla professoressa Maria Liliana Nigro, docente di Storia del Costume per lo Spettacolo, in questa edizione 2026 trae ispirazione...