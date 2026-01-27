Il Cimento dei Navigli 100 tuffi nelle acque gelate del Naviglio con costumi d' epoca

Il Cimento dei Navigli è un tradizionale evento che si svolge a Milano durante i Giorni della Merla. Nei fine settimana del 31 gennaio e 1° febbraio, i partecipanti si immergono nelle acque fredde del Naviglio Grande indossando costumi d'epoca. L'iniziativa rappresenta una tradizione storica e un'occasione per vivere un momento di comunione e tradizione cittadina.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, in occasione dei Giorni della Merla, a Milano torna il Cimento, appuntamento simbolico sulle sponde del Naviglio Grande.La storiaLa manifestazione, organizzata dalla Canottieri San Cristoforo, nasce nel lontano 1895, il 27 gennaio, e ha mantenuto negli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cento per il Cimento 2026: il tuffo nel Naviglio che sfida i Giorni della MerlaMILANO, 24 gennaio 2026-Milano si prepara a rivivere uno dei suoi riti collettivi più suggestivi e antichi. Non è una gara, non è una competizione, ma una dichiarazione d’amore per la città e per le s ... varese7press.it

CENTO PER IL CIMENTO. Il 31 gennaio e il 1° febbraio la Canottieri San Cristoforo di Milano riporta sul Naviglio Grande una delle più antiche tradizioni sportive meneghineIniziata nel lontano 1895, il 27 gennaio, con soli 7 nuotatori, proseguita fino al 1960 e poi ripresa nel 2009, Cento per il Cimento non sarà una gara competitiva, ma una prova di coraggio e forza ... liquidarte.it

“Cento per il Cimento”: sul Naviglio Grande torna il tuffo d’inverno, tra tradizione e coraggio. Il 31 gennaio e 1° febbraio la Canottieri San Cristoforo riporta in acqua una delle più antiche tradizioni sportive milanesi Articolo nei commenti - facebook.com facebook