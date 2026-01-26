Mostra di abiti e costumi AGATA 900 il viaggio

La mostra “AGATA 900, il viaggio” presenta una selezione di abiti e costumi ispirati al ricordo del ritorno delle reliquie di Santa Agata a Catania, nel 1926. Curata dalla professoressa Maria Liliana Nigro, docente di Storia del Costume per lo Spettacolo, l’esposizione collega la storia religiosa e culturale di quell’epoca con il mondo dell’abbigliamento, offrendo uno sguardo attento e rispettoso su un evento di grande significato storico.

L’evento, curato dalla professoressa Maria Liliana Nigro, docente di Storia del Costume per lo Spettacolo, in questa edizione 2026 trae ispirazione dal novecentesimo anniversario dal ritorno delle reliquie della Santa da Costantinopoli a Catania, approdate nel porto di Aci Castello, in un anno giubilare che intreccia fede, storia e memoria. La mostra promossa e organizzata dall’Accademia di belle arti di Catania con il contributo del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, il patrocinio del Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Il Comitato per la Festa di Sant’Agata e Co.Ve,I.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

