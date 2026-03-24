Gino Paoli è deceduto oggi all’età di 91 anni. Figura di spicco della musica italiana, è noto sia per le sue canzoni sia per alcuni episodi di polemica e gaffe pubbliche. Tra le controversie, si ricordano alcuni attacchi rivolti durante il festival di Sanremo e una discussione con un’artista di talento. Inoltre, ha espresso giudizi critici sui partecipanti ai talent show.

Gino Paoli morto oggi a 91 anni è stato un gigante della canzone italiana, ma anche uno dei caratteri più spigolosi e meno diplomatici del nostro spettacolo. Paoli non ha mai coltivato l’arte della sfumatura: preferiva l’affondo, la frase brutale, la sentenza. E proprio per questo, accanto ai capolavori, ha lasciato una lunga scia di polemiche. La polemica sulle cantanti ed Elodie L’ultima grande fiammata è quella che tutti ricordano: dicembre 2023, intervista al Corriere della Sera. Paoli, parlando del mondo dello spettacolo, lo definisce un ambiente dominato dall’apparenza e affonda sulle artiste di oggi dicendo che “emergono le cantanti che mostrano il culo”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli morto, le polemiche e le gaffe celebri: dagli attacchi a Sanremo alla lite con Elodie. «I concorrenti dei talent? Li porterei al dopolavoro ferroviario»

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