Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il parlamento si compone di tre formazioni di destra e nessuna rappresentanza di sinistra. La vittoria è stata ottenuta dal leader del partito di centrodestra all’opposizione, mentre il partito al potere ha subito una sconfitta significativa. La situazione politica dell’assemblea si caratterizza così per la presenza di più formazioni di destra e l’assenza di gruppi di sinistra.

Il tema principale delle elezioni in Ungheria è coinciso con il successo di Peter Magyar, leader del partito di centro destra all'opposizione Tisza, e la conseguente debacle di Fidesz, formazione guidata da Viktor Orban. Dopo 16 anni al potere, l'attuale primo ministro ha rimediato una sonora sconfitta. Magyar ha infatti ottenuto 138 dei 199 seggi parlamentari disponibili: quanto basta per superare la soglia dei due terzi, avere la supermaggioranza necessaria per emendare la Costituzione e governare senza ostacoli di sorta. C'è però un altro aspetto da sottolineare osservando i risultati elettorali. Il nuovo parlamento ungherese sarà formato da soli tre partiti: Tisza, Fidesz e l’estrema destra di Mi Hazank.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre destre e nessuna sinistra: come sarà formato il parlamento dell'Ungheria dopo le elezioni

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