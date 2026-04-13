Traumi nei neonati | Crotone guida la lotta contro lo scuotimento

L’11 aprile, il Teatro Scaramuzza di Crotone è stato teatro di un evento dedicato alla prevenzione dei traumi nei neonati, con particolare attenzione alla sindrome del bambino scosso. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e cittadini, unendosi in un momento di formazione e sensibilizzazione. La manifestazione ha reso Crotone un punto di riferimento nazionale su questa problematica, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e strategie di prevenzione.

L’11 aprile, il Teatro Scaramuzza di Crotone ha ospitato una giornata di formazione e sensibilizzazione dedicata alla lotta contro la Sindrome del Bambino Scosso (SBS), trasformandosi nel fulcro nazionale della prevenzione pediatrica. L’iniziativa, che ha coinvolti professionisti sanitari, istituzioni locali e cittadini, si è concentrata sulla gestione delle criticità legate al maltrattamento infantile e sul sostegno pratico ai caregiver. La rete territoriale contro i traumi cranici nei neonati. Il rischio legato allo scuotimento violento dei più piccoli, che può causare danni neurologici permanenti o risultare fatale in un caso su quattro, è stato il tema centrale degli approfondimenti condotti presso la struttura teatrale crotonese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traumi nei neonati: Crotone guida la lotta contro lo scuotimento Perugia contro il rischio scuotimento neonati: la nuova guida medicaIl Dipartimento materno infantile dell’ospedale di Perugia ha pianificato una serie di interventi formativi rivolti a genitori e assistenti per... Italia: nuove linee guida per il soccorso nei traumi criticiQuando un paziente colpito da un trauma grave viene portato in ospedale, ogni secondo conta.