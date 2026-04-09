Perugia contro il rischio scuotimento neonati | la nuova guida medica

Il Dipartimento materno infantile di Perugia ha annunciato l’implementazione di una nuova guida medica rivolta a prevenire il rischio di scuotimento dei neonati. La strategia prevede interventi specifici per sensibilizzare il personale e migliorare le pratiche di assistenza nei reparti di neonatologia. L’obiettivo è ridurre gli episodi che possano danneggiare i bambini e garantire un ambiente di cura più sicuro.

Il Dipartimento materno infantile dell’ospedale di Perugia ha pianificato una serie di interventi formativi rivolti a genitori e assistenti per contrastare la sindrome del bambino scosso, inserendosi in un circuito nazionale di sensibilizzazione che vedrà attive oltre 150 città distribuite in 20 regioni. L’iniziativa, promossa dalla Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica insieme a Terre des Hommes, si concentrerà sulla prevenzione dei traumi cerebrali causati da scuotimenti violenti nei neonati. A Perugia, le attività di formazione saranno gestite dai medici specializzandi della scuola di pediatria dell’Università. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia contro il rischio scuotimento neonati: la nuova guida medica Leggi anche: Guardia medica di Mandello a rischio, sindaci (e Provincia) si mobilitano contro il trasferimento Sant’Anna, nuova guida alla Direzione Medica: arriva Valentina Villa dall’Istituto dei Tumori di MilanoHa preso servizio quest’oggi all’ospedale Sant’Anna la dottoressa Valentina Villa che a seguito del concorso bandito da Asst Lariana svolgerà il... Temi più discussi: Perugia, per bus e minimetrò rischio stangata sul biglietto; Ternana-Perugia, tifosi ospiti limitati: scattano le misure di sicurezza; Il Sottosegretario Prisco in visita allo stand dei Vigili del Fuoco ad Agriumbria 2026; Trasporti, col nuovo biglietto unico regionale rischio aumenti. I dubbi di Perugia -. «Mi minacciano per i miei casi». Noto avvocato penalista di Perugia chiede di girare armatoPERUGIA - È un avvocato penalista, segue casi di rilevanza nazionale, ha ricevuto diverse minacce e vive in una casa isolata. Per questo vuole girare armato: chiede di poter aver ... ilmessaggero.it Perugia, per bus e minimetrò rischio stangata sul bigliettoNon bastasse il calor bianco della battaglia sui trasporti lato ferrovie, la Regione si trova a dover fare i conti con i dubbi del Comune di Perugia post gara dei trasporti regionali. Dubbi ... ilmessaggero.it Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Piacenza Perugia Oggi alle ore 20:30 la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita la Sir Susa Scai Perugia per Gara 2 della serie Scudetto. Perugia è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe - facebook.com facebook “A me, Perugia non piaceva. Era sì una città bellissima, i cui tramonti, dalla terrazza davanti all’albergo Brufani, sono incomparabili, ma le sue vecchie strade che verso sera si riempivano di gente mi davano un senso di malinconia”. x.com