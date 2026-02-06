Italia | nuove linee guida per il soccorso nei traumi critici

Quando un paziente con un trauma grave arriva in ospedale, i tempi di intervento fanno la differenza. Un nuovo studio condotto nel Sud Est dell’Inghilterra mostra che un soccorso rapido può salvare vite anche in situazioni molto critiche. Le nuove linee guida italiane puntano a rendere più efficace il trattamento nei traumi, perché ogni secondo conta.

Quando un paziente colpito da un trauma grave viene portato in ospedale, ogni secondo conta. E un nuovo studio, condotto su un intero decennio di attività del servizio di elisoccorso sanitario nel Sud Est dell’Inghilterra, rivela che un intervento rapido e mirato può cambiare il destino anche di coloro che avevano meno del 50% di possibilità di sopravvivere. Tra il 2013 e il 2022, 3.225 pazienti sono stati assistiti da HEMS – il servizio di soccorso medico via elicottero – in Kent, Surrey e Sussex. E l’analisi dei dati, condotta con metodi statistici avanzati, mostra che i tassi di sopravvivenza sono saliti al 85%, superando quelli previsti del 81%.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Italia sono state aggiornate le linee guida sulla rianimazione in caso di arresto cardiaco.

