Scuole al freddo a Roma boom di casi | Convocata la ditta incaricata della manutenzione

A Roma si registra un aumento dei casi di scuole fredde, con temperature interne che scendono sotto i 12 gradi, come al liceo Machiavelli di piazza Indipendenza. Per garantire ambienti più confortevoli, è stata convocata la ditta incaricata della manutenzione degli impianti di riscaldamento, al fine di risolvere rapidamente le criticità.

Al liceo Machiavelli, nella sede di piazza Indipendenza, nei giorni scorsi, “le temperature hanno toccato i 12.5 gradi”. La denuncia è della Rete degli studenti medi che continua a raccogliere segnalazioni di scuole al freddo nella Capitale e in tutto il Lazio.Tra le ultime segnalazioni il.🔗 Leggi su Romatoday.it

