Trattativa Usa-Iran Vance | Nessun accordo dopo 21 ore di colloqui – Il video

Dopo oltre venti ore di colloqui, le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza un accordo. Le discussioni, che sono durate tutto il giorno, hanno coinvolto rappresentanti di entrambe le parti e si sono concentrate su questioni legate alle tensioni tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato se ci saranno ulteriori incontri o sviluppi nei prossimi giorni.

(Agenzia Vista) Washington, 12 aprile 2026 "Siamo impegnati da ormai 21 ore e abbiamo avuto una serie di discussioni concrete con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo, e credo che questa sia una notizia peggiore per l'Iran di quanto non lo sia per gli Stati Uniti d'America", così il Vicepresidente degli Usa JD Vance in una conferenza stampa a Islamabad. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia...🔗 Leggi su Open.online Negoziati USA-Iran senza accordo: tregua in bilico dopo 21 ore di colloquiDopo una maratona diplomatica di 21 ore consecutive, i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza un accordo nelle prime ore di... Primo ministro pakistano incontra JD Vance per i colloqui Usa-Iran – Il video(Agenzia Vista) Islamabad, 11 aprile 2026 Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti JD Vance a... Iran US Peace Talks Fail News: Iran Rejects US Demands, Nuclear Talks Collapse After 21 Hours