Continuità territoriale nello Stretto Rifondazione scende in piazza | No al Ponte priorità a lavoro e servizi

Il 17 aprile si terrà una mobilitazione promossa dalla Filt Cgil Messina e dalla Uil Trasporti, con l’adesione di Rifondazione Comunista, che chiede di mantenere la continuità territoriale nello Stretto. Lo sciopero coinvolge i lavoratori di Blujet e mira a sensibilizzare le istituzioni sulla questione dei servizi e dell’occupazione nella zona. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione crescente sulla questione.

Il partito aderisce al presidio del 17 aprile promosso dalla Filt Cgil durante lo sciopero Blujet: richiesta parità retributiva, infrastrutture efficienti e investimenti su sicurezza e collegamenti esistenti Il partito sostiene da tempo la posizione del sindacato: il ponte sullo Stretto non rappresenta la soluzione per garantire i collegamenti tra Sicilia e Calabria. “Il ponte esiste già”, sottolinea Rifondazione, riferendosi ai lavoratori marittimi che ogni giorno assicurano il passaggio tra le due sponde, pur senza ricevere retribuzioni adeguate alla loro professionalità. Al centro della mobilitazione anche la questione salariale. Rifondazione appoggia la richiesta di uniformare gli stipendi nello Stretto, denunciando le disparità generate dai diversi contratti integrativi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Continuità territoriale nello Stretto, Rifondazione scende in piazza: “No al Ponte, priorità a lavoro e servizi” Articoli correlati Il Movimento 5 stelle scende in piazza: mobilitazione territoriale per dialogare con i cittadiniTrattati temi che incidono di più sulla vita quotidiana: pressione fiscale, costo della vita, servizi pubblici, sanità e welfare Mobilitazione... Nel piano delle opere priorità a piazza Verdi e al ponte sul NevolaNell’ambito dei 2milioni e mezzo per i lavori pubblici inseriti nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato negli ultimi giorni dal consiglio... Una raccolta di contenuti su Continuità territoriale Temi più discussi: Continuità territoriale nello Stretto, la Cgil chiama alla mobilitazione il 17 aprile; Bluferries, accordo storico per i marittimi dello Stretto: turni ridotti e primi incentivi economici; Accordo storico nello Stretto: Bluferries e sindacati firmano per nuovi turni e aumenti; Marittimi Blu Jet di nuovo in protesta, il sostegno del Pd. Continuità territoriale nello Stretto, la Cgil chiama alla mobilitazione il 17 aprileMESSINA. La Filt-Cgil Messina rilancia la sfida sulla continuità territoriale nello Stretto. Nonostante i tentativi di rallentare la protesta attraverso rilievi tecnici sollevati dalla Commissione di ... letteraemme.it Continuità territoriale aerea: l’assessorato intensifica il monitoraggio in vista delle festività natalizie. Manca: Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi ...Cagliari, 5 dicembre 2025 - In vista del periodo natalizio – tradizionalmente caratterizzato da un forte aumento della domanda di mobilità – l’Assessorato regionale dei Trasporti ha intensificato il ... regione.sardegna.it È stato un piacere partecipare oggi all’incontro organizzato dalla Fasi per parlare di Continuità territoriale aerea. grazie alle nuove norme nate dalla collaborazione tra la Regione Sardegna e l’Unione europea. È stata per me l’occasione per parlare anche dell - facebook.com facebook All'Elba non esiste una vera continuità territoriale per il diritto alla salute x.com