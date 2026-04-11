Nelle ultime ventiquattro ore, le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna hanno eseguito sette trapianti di organi. Si tratta di interventi di alta complessità che hanno coinvolto pazienti in condizioni critiche. Tutti gli interventi sono stati portati a termine con successo, secondo quanto comunicato dalle strutture coinvolte. La notizia evidenzia l’attività di emergenza e intervento rapido messa in atto nella regione.

Sette interventi chirurgici salvavita sono stati completati in un arco temporale di sole ventiquattr’ore all’interno delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna. La straordinaria operatività, avvenuta proprio in occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi, ha coinvolti gli ospedali di Bologna, Modena e Parma attraverso una complessa macchina logistica che ha impiegato sei voli, un elicottero e persino un mezzo dello Stato per garantire la rapidità necessaria ai trapianti. Nello specifico, le équipe mediche hanno operato due cuori e un polmone presso la sede bolognese, mentre a Modena si sono concentrati due interventi di trapianto di fegato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratona salvavita in Emilia-Romagna: 7 trapianti in 24 ore

Trapianti, maratona in Emilia-Romagna: intervento anche a Parma durante le 24 ore recordC’è anche Parma nella maratona sanitaria che ha portato a sette trapianti di organi realizzati in Emilia-Romagna nell’arco di sole 24 ore.

Trapianti record: 7 impianti in 24 ore. “In Emilia-Romagna risultato eccezionale, grazie a medici e donatori”Bologna, 11 aprile 2026 – Una maratona, consumata non sulle strade ma nelle sale operatorie tra bisturi e tanta fatica.