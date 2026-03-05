Nuovi tram a Roma il primo Urbos è arrivato nelle officine Atac Patanè | Giornata storica

Il primo tram Urbos destinato a Roma è stato consegnato alle officine di Atac, ancora impacchettato e pronto per i collaudi. Un rappresentante di Atac ha definito questa giornata come storica. Il veicolo è stato trasportato all’interno delle officine, dove verranno effettuate le verifiche necessarie prima di mettere in circolazione il nuovo mezzo sulla rete di trasporto pubblico della città.

Ancora impacchettato, è stato trasportato dentro le officine di Atac per iniziare, nel più breve tempo possibile, i collaudi al fine di vederlo circolare lungo le strade di Roma. Parliamo del primo tram Urbos che, come anticipato da RomaToday, era sbarcato a Civitavecchia il 3 marzo dalla Spagna. C'era anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, fuori dalle officine centrali Atac di via Prenestina 45, ad attendere il primo dei 121 nuovi tram Caf Urbos acquistati dalla Capitale. "Per Roma è un giorno storico" ha detto l'assessore visto che "dopo 21 lunghi anni finalmente un nuovo tram entra nella nostra città". Un momento atteso anche dallo stesso Patanè visto che, tra problemi di realizzazione e intoppi burocratici, l'arrivo dei primi tram sembrava ormai diventato una chimera.