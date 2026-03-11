Rumori molesti dal tram della musica allo studio un nuovo gel per risolvere lo stridio dei mezzi

Il tram 2 continua a generare rumori molesti a piazzale Flaminio, nonostante interventi e lavori di miglioramento. La causa principale è lo stridio delle ruote sui binari, che provoca fastidio ai residenti nella zona. Per cercare di risolvere il problema, sono stati introdotti nuovi materiali specifici per ridurre il rumore. Tuttavia, la situazione resta ancora insoddisfacente per molti cittadini.

Nuovi materiali per evitare il fastidioso stridio delle ruote sui binari. Dopo anni di interventi, denunce e lavori, il tram 2 continua a straziare le orecchie dei romani, in particolare di quelli che vivono a piazzale Flaminio. Una situazione che Atac conosce bene e che tenterà di risolvere una.