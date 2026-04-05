Tragico incidente giovane calciatore travolto sulle strisce | Mattia Rizzetti muore a 16 anni a Roma

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero nel IV Municipio Tiburtino di Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane calciatore di 16 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha causato il suo decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Dramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino. Un ragazzo di soli 16 anni, Mattia Rizzetti, avrebbe compiuto 17 anni quest’anno, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Il giovane è stato investito in via Ratto delle Sabine mentre si trovava in strada. Soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Alla guida dell’auto coinvolta c’era un 19enne romano, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a Roma Leggi anche: Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Si parla di: Epatite A, 50 casi a Roma: i sintomi anche dopo 7 settimane. Dal cibo ai controlli, come prevenirla. Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino. Un ragazzo di soli 16 anni, Mattia ... gazzettadelsud.it Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedaleL'investimento stradale è avvenuto in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord est della Capitale. Investito da un automobilista - un romano di 19 anni - alla guida di una Peugeot 208 il ragazzo ... romatoday.it