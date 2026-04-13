Tragedia sulla tangenziale ovest Si schianta contro un tir in sosta muore un 66enne ipotesi malore

Un incidente mortale si è verificato ieri mattina sulla Tangenziale Ovest, tra Corsico e Assago, in direzione Bologna. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver schiacciato contro un tir in sosta. L'ipotesi principale degli inquirenti è che il decesso possa essere stato causato da un malore che avrebbe colpito il conducente prima dell’impatto. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

È pesante il bilancio del grave incidente avvenuto ieri mattina, attorno alle 7, sulla Tangenziale Ovest, nel tratto tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna. La vittima è Armando Perotti, 66 anni, originario della provincia di Piacenza. Con lui viaggiava anche il cane, Lilly, rimasto illeso nonostante la violenza dell’impatto. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro un tir fermo in una piazzola di sosta. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un possibile malore che avrebbe colto l’uomo poco prima dell’impatto, facendogli perdere il controllo del veicolo rendendo inevitabile la collisione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sulla tangenziale ovest. Si schianta contro un tir in sosta muore un 66enne, ipotesi malore Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano: morto il 66enne Armando PerottiUn uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enneGrave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione...