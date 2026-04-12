Milano incidente mortale in Tangenziale Ovest | auto contro Tir muore 66enne

Questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano si è verificato un incidente mortale tra un’auto e un tir, nel tratto tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Un uomo di 66 anni ha perso la vita nello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e i soccorsi. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente.

Grave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Un uomo italiano di 66 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto e aver impattato contro un Tir fermo in una piazzola di sosta. Dinamica dell’incidente sulla Tangenziale Ovest. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause non note. L’auto si è poi schiantata contro un mezzo pesante in sosta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enne Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano: perde la vita un 66enneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di MilanoAssago 12 aprile 2026 - Incidente mortale nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico...