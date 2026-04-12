Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano | morto il 66enne Armando Perotti

Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano ha causato la morte di un uomo di 66 anni che, alla guida della propria auto, è finito contro un tir fermo in una piazzola di sosta. L’impatto si è verificato in un tratto di strada molto trafficato, senza che ci siano stati altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori e la polizia stradale per i rilievi.🔗 Leggi su Fanpage.it Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enneGrave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione... Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di MilanoAssago 12 aprile 2026 - Incidente mortale nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico...