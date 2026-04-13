Tragedia sul lavoro a Modena | muore a 54 anni schiacciato tra un’auto e un camion

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio in un deposito di veicoli a Modena, provocando la morte di un uomo di 54 anni. L'incidente è avvenuto in via Stradella, coinvolgendo un'auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente.

Modena, 13 aprile 2026 – Ennesima tragedia sul lavoro nel pomeriggio a Modena via Stradella, all'interno di un deposito di mezzi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un operaio di 54 anni è rimasto schiacciato tra due mezzi, un'auto e un camion. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma, nonostante le manovre rianimatorie, per la vittima non c'era più nulla da fare. L'uomo è deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi da schiacciamento riportati. Ora le indagini sono affidate ai militari dell'Arma: sul posto sono infatti intervenuti gli uomini della medicina del lavoro e i colleghi della Stazione di San Damaso a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'ennesimo infortunio mortale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sul lavoro a Modena: muore a 54 anni schiacciato tra un’auto e un camion Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinarioIl dramma nella prima mattinata di venerdì, inutili i tentativi del personale del 118 per cercare di rianimare l'uomo rimasto intrappolato...