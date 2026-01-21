Qualiano albero caduto in via Antonio Palumbo | strada ostruita dal vento forte

A Qualiano, via Antonio Palumbo è stata temporaneamente chiusa a causa di un albero caduto, provocato dalle forti raffiche di vento. L’intervento rapido delle forze dell’ordine, su segnalazione del consigliere comunale Salvatore Apostoli, ha messo in sicurezza la zona. La strada rimane ostruita fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, con l’obiettivo di riprendere la normale circolazione quanto prima.

Intervento tempestivo dopo la segnalazione del consigliere comunale Salvatore Apostoli alle forze dell’ordine. Questa mattina in via Antonio Palumbo a Qualiano, un albero è improvvisamente crollato al suolo, finendo sulla carreggiata e ostacolando il passaggio dei veicoli. L’episodio è avvenuto all’alba ed è stato causato dalle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona. Secondo quanto ricostruito, l’albero si è spezzato a causa del vento intenso ed è stato abbattuto direttamente in strada, creando disagi alla circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it

Maltempo a Napoli, strade fiume e vento forte: crollano alberi in strada a Posillipo

