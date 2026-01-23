Colto da un malore alla guida i soccorsi non bastano | morto 55enne

Un uomo di 55 anni è deceduto dopo aver avuto un malore alla guida. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. L’incidente ha sollevato nuovamente l’attenzione sull’importanza della prevenzione e delle verifiche sulla salute, anche durante le attività quotidiane. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione medica.

Non sono bastati i tentativi dei soccorritori per salvare la vita ad un uomo colto da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto. Il tutto ha avuto luogo poco dopo le ore 19, quando un 55enne della zona di Lazise, C.Z., stava percorrendo via Monte Baldo ad Affi al volante della sua.

