In Puglia, due persone hanno perso la vita a causa di un forte vento che ha causato danni e incidenti nella regione. A Bisceglie, nel Barese, una ragazza di 16 anni è stata colpita da un albero caduto mentre si trovava per strada. A Taranto, invece, un operaio ha perso la vita in un incidente legato alle condizioni meteorologiche avverse.

Il vento forte fa due vittime in Puglia. Tragedia a Bisceglie, nel Barese, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie già senza vita. Un'altra vittima sempre per il vento a Taranto, dove operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. L'operaio è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 16enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto

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