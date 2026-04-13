Maltempo albero spezzato dal forte vento | muore una 16enne in Puglia

Una ragazza di 16 anni è deceduta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita da un albero caduto in strada a causa di un vento molto forte. L’incidente è avvenuto poco fa mentre la giovane si trovava in zona. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’evento, mentre i soccorsi sono intervenuti immediatamente. La zona è stata temporaneamente isolata per le verifiche del caso.