Maltempo albero spezzato dal forte vento | muore una 16enne in Puglia
Una ragazza di 16 anni è deceduta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita da un albero caduto in strada a causa di un vento molto forte. L’incidente è avvenuto poco fa mentre la giovane si trovava in zona. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’evento, mentre i soccorsi sono intervenuti immediatamente. La zona è stata temporaneamente isolata per le verifiche del caso.
Una ragazza di 16 anni è morta poco fa Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie già senza vita.🔗 Leggi su Feedpress.me
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