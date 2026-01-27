Tragedia alla stazione di Civitavecchia | giovane muore investito da un treno regionale

La tragica incidente alla stazione di Civitavecchia ha causato la morte di un giovane, investito da un treno regionale dopo essere caduto dalla banchina. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione tra cittadini e autorità, sottolineando l’importanza di misure di sicurezza nelle aree ferroviarie. La vicenda è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Civitavecchia, 27 gennaio 2026 – Dramma nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, dove un giovane ha perso la vita dopo essere caduto dalla banchina del terzo binario ed essere finito sotto un treno regionale. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonifazi per un soccorso a persona. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, di cui al momento non sono note le generalità, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti è precipitato dal marciapiede del terzo binario, venendo travolto dal treno regionale 4511 Grosseto–Roma, in transito in direzione della Capitale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

