Va a controllare il serbatoio idrico e cade all' interno tragedia a Ravanusa | 80enne muore annegata
Una donna di 80 anni è deceduta a Ravanusa dopo essere caduta nel serbatoio idrico della sua casa. L’incidente si è verificato mentre l’anziana controllava il serbatoio, situato all’interno dell’abitazione in via Silvio Pellico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La vittima, nata nel 1946, è deceduta per annegamento. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Una tragedia della quotidianità, di quelle che si consumano nel silenzio delle mura domestiche. Maria Giordano, una donna nata nel 1946, ha perso la vita in un modo tanto atroce quanto accidentale all'interno della propria abitazione in via Silvio Pellico a Ravanusa. Un incidente fatale nato da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Tragedia in distilleria: operaio muore cadendo in un serbatoioABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Pasian di Prato PASIAN DI PRATO, 07 aprile 2026.