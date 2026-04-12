Va a controllare il serbatoio idrico e cade all' interno tragedia a Ravanusa | 80enne muore annegata

Una donna di 80 anni è deceduta a Ravanusa dopo essere caduta nel serbatoio idrico della sua casa. L’incidente si è verificato mentre l’anziana controllava il serbatoio, situato all’interno dell’abitazione in via Silvio Pellico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La vittima, nata nel 1946, è deceduta per annegamento. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.